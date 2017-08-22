Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
27
августа
вс
Вечер +22
Ночь +19
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 59.20
EUR69.30 70.30
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79 Safari/535.11

НовостиКультура в Омске

Молодая омичка снялась в рекламе Prada

Молодая омичка снялась в рекламе Prada
Источник картинки
Для модели это уже не первые съемки для такого именитого бренда. Девушка с 2016 года сотрудничает с Prada и участвует в показах.
27.08.2017 15:25
Поделиться:

17-летняя модель из Омска Кристина Грикайте приняла участие в съемках для презентации осенне-зимней коллекции аксессуаров итальянского модного дома. Она демонстрировала солнцезащитные очки итальянского бренда необычной формы с полностью зеркальной поверхностью. «Я буду твоим зеркалом», - таков слоган рекламы этих очков. Снимки и видео рекламной компании размещены на официальной странице модного бренда в Instagram.

 

I’ll be your mirror. #Prada365 #PradaFW17 #PradaAffiches

Публикация от Prada (@prada)

Молодая модель с 2016 года сотрудничает с модным домом и уже неоднократно появлялась в рекламе Prada и принимала участие в модных показах. Также омичка снялась для российского Vogue, во Франции, Италии, США, участвовала в плказах для Dior и Paco Rabanne.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 29
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: модель, соцсети, реклама, очки

Читайте также:

Изображение

На выходные в Омске Любинский проспект снова стал местом творческих встреч

Начавшийся этим летом творческий проект на обновленном Любинском проспекте набирает обороты и последние выходные дни лета не стали исключением.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
300 ДНЕЙ безлимитного ФИТНЕСА всего за 30 РУБЛЕЙ!!!
Гранд Фитнесс Холл, фитнес-центр
Фрунзе, 1 к4
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. *Подробности по т. (38-12) 20-70-20, на www.grandfitnesshall.ru.
Акция! Безлимитный абонемент «Комфортный» за 1500 р./мес.*
ФЛЕКС ДЖИМ, сеть фитнес-центров
Пушкина, 59
*Подробности по т. 90-53-33.
Дневной свободный абонемент — 1300 р. + ИК-сауна в подарок*
Амбассадор, фитнес-клуб
Кемеровская, 10
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. *До 1.09.17. Подробности на www.ambclub.ru, по т. (3812) 24-08-25.
Наш клуб необычен во всем! Максимальный эффект от тренировок
Адреналин-школа Ирины Мартыновой, спортивный оздоровительно-восстановительный центр
Пушкина, 130
Подробности по тел. 59-12-09 и на сайте www.адреналин-школа.рф.

Новости рубрики

Названы победители конкурса «Омск: здесь и сейчас»

Названы победители конкурса «Омск: здесь и сейчас»

292 просмотров, комментировать
Макс Покровский залез к потолку сцены во время выступления в Омске

Макс Покровский залез к потолку сцены во время выступления в Омске

1042 просмотров, комментировать
«Территория Авангарда» собрала более 25 тысяч человек

«Территория Авангарда» собрала более 25 тысяч человек

340 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Молодая омичка снялась в рекламе Prada

Молодая омичка снялась в рекламе Prada

29 просмотров, комментировать
Омичи удивились вежливости водителя маршрутки

Омичи удивились вежливости водителя маршрутки

59 просмотров, комментировать
Иномарка в Омске протаранила припаркованный автомобиль

Иномарка в Омске протаранила припаркованный автомобиль

407 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2232 просмотров
3
Александр Лейфер Александр Лейфер

председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
СЕСТРА и БРАТ

Давно, ещё в  1987 году вышла моя небольшая книга "…Буду всегда жива" (Документальное повествование о Валентине Бархатовой и её друзьях). Удалось разыскать и младшего брата – Павла, он жил тогда в Братске. А потом, когда книга вышла, мы с ним решили попробовать разыскать хоть какие-то следы пропавшего без вести их старшего брата  Константина. 

11961 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Зоммер Евгений Иванович
Зоммер Евгений Иванович

// Около 1000 заявок от омичей поступило на газификацию домов в Старом Кировске

Все упоминания (11)

Томчак Юрий Иосифович
Томчак Юрий Иосифович

// Преступность в Омске – самая низкая в Сибири

Все упоминания (87)

Роднина Ирина Константиновна
Роднина Ирина Константиновна

// Омичей приглашают поучаствовать в традиционных Рождественских катаниях

Все упоминания (81)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Зеленый остров
Зеленый остров

// В День города на Иртыше пройдет регата

Все упоминания (226)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

S7
S7

// Слетать из Омска в Новосибирск можно будет за 5 тысяч рублей

Все упоминания (33)

Тихая речка
Тихая речка

// Коттеджный поселок "Красноярка De Luxе”: новый формат проживания

Все упоминания (3)

РИТМ, ООО
РИТМ, ООО

// Участники омского молодёжного форума получили ожоги в попытках стать йогами

Все упоминания (25)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Великом Новгороде раскопали древние шахматы 

В Великом Новгороде раскопали древние шахматы 

238 просмотров, комментировать
«Железный Арни» исполнил мечту тяжелобольного подростка

«Железный Арни» исполнил мечту тяжелобольного подростка

200 просмотров, комментировать
10 продуктов, которые продлят молодость кожи

10 продуктов, которые продлят молодость кожи

256 просмотров, комментировать
После обновления ПО тысячи телевизоров Samsung  перестали работать

После обновления ПО тысячи телевизоров Samsung  перестали работать

267 просмотров, комментировать
Королева Норвегии прогулялась по лесу вместе с мигрантами

Королева Норвегии прогулялась по лесу вместе с мигрантами

194 просмотров, комментировать
Немецкий пенсионер совершил революцию в математике

Немецкий пенсионер совершил революцию в математике

271 просмотров, комментировать
Популярно
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

2849 просмотров, комментировать
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2329 просмотров, комментировать
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1882 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик