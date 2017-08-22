Молодая омичка снялась в рекламе Prada

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Для модели это уже не первые съемки для такого именитого бренда. Девушка с 2016 года сотрудничает с Prada и участвует в показах.

17-летняя модель из Омска Кристина Грикайте приняла участие в съемках для презентации осенне-зимней коллекции аксессуаров итальянского модного дома. Она демонстрировала солнцезащитные очки итальянского бренда необычной формы с полностью зеркальной поверхностью. «Я буду твоим зеркалом», - таков слоган рекламы этих очков. Снимки и видео рекламной компании размещены на официальной странице модного бренда в Instagram.

I’ll be your mirror. #Prada365 #PradaFW17 #PradaAffiches Публикация от Prada (@prada) Авг 22 2017 в 11:30 PDT

Молодая модель с 2016 года сотрудничает с модным домом и уже неоднократно появлялась в рекламе Prada и принимала участие в модных показах. Также омичка снялась для российского Vogue, во Франции, Италии, США, участвовала в плказах для Dior и Paco Rabanne.