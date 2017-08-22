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Молодая омичка снялась в рекламе Prada
17-летняя модель из Омска Кристина Грикайте приняла участие в съемках для презентации осенне-зимней коллекции аксессуаров итальянского модного дома. Она демонстрировала солнцезащитные очки итальянского бренда необычной формы с полностью зеркальной поверхностью. «Я буду твоим зеркалом», - таков слоган рекламы этих очков. Снимки и видео рекламной компании размещены на официальной странице модного бренда в Instagram.
Молодая модель с 2016 года сотрудничает с модным домом и уже неоднократно появлялась в рекламе Prada и принимала участие в модных показах. Также омичка снялась для российского Vogue, во Франции, Италии, США, участвовала в плказах для Dior и Paco Rabanne.
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Александр Лейфер
председатель Омского отделения Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ
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