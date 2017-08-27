Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
27
августа
вс
Вечер +22
Ночь +19
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 59.20
EUR69.30 70.30
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.79 Safari/535.11

НовостиОбщество в Омске

Омичи удивились вежливости водителя маршрутки

Омичи удивились вежливости водителя маршрутки
Источник картинки
Вежливый водитель работает на маршруте №393 и заряжает позитивом всех пассажиров.
27.08.2017 15:13
Поделиться:

В Омске вызвал удивление очень вежливый водитель «ПАЗа», который ездит на маршруте № 393(МСЧ-9 – улица 50 лет Октября). Каждый раз при расчете за проезд он благодарит каждого своего пассажира.

Удивил водитель. Я в городе живу 10 лет, и за это время я впервые встретила такого водителя. Когда ему передавали деньги за проезд,он КАЖДОМУ пассажиру говорил:"спасибо!"

— написала восхищенная пассажирка в паблике «Омск ВК».

Такое поведение водителя подает пример вежливости и добра, даже если это выглядело вначале непривычно и удивительно для Омска, как и для многих городов. Пассажиры к концу поездки как будто оттаивают и уже с улыбкой и от души благодарят водителя за его отношение к ним. А на маршруте № 470 работал пожилой водитель, садившийся за руль в пиджаке и галстуке, вспомнили подписчики паблика «Омск ВК» в комментариях.

Автор: Екатерина Анисенко
Просмотров: 59
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: соцсети, вежливость, водитель, маршрутка

Читайте также:

Изображение

Омский «Полет» не стал устанавливать мемориальную доску на доме Королева

ПО «Полет» не стало устанавливать мемориальную доску памяти известного изобретателя Сергея Королева на доме, в котором он жил, когда работал на заводе №166 в годы Великой Отечественной войны. 

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
«ЯПОНКА» объявляет акцию:скидка 110% на кузовные детали,ходовую часть*
ЯПОНКА, компания по продаже и установке контрактных автозапчастей из Японии
Амурская 19-я, 54/4
*1.01.17–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 34-38-38.
Запчасти + сервис 24 часа для японских, европейских, корейских авто
РЕАКТОР, региональная сеть автокомплексов для японских, европейских, корейских автомобилей
Северная 13-я, 157а
ООО «Реактор», Омск, ОГРН 1075503005863.
Всем покупателям накопительная бонусная карта «АВТО-КОРЕЕЦ» в подарок*
АВТО-КОРЕЕЦ, федеральная сеть магазинов корейских автозапчастей для Hyundai, Kia, Daewoo
70 лет Октября, 25/46
*1.08.17–30.11.17. Подробности на www.avto-koreec55.ru, по т. 40-60-22.
Запчасти на японские автомобили по низким ценам
АВТО-ЯПОНЕЦ, федеральная сеть магазинов японских автозапчастей для Toyota, Nissan, Mitsubishi
70 лет Октября, 25/46а
*Подробности на www.avto-japonec55.ru, по т. (38-12) 40-60-55.

Новости рубрики

В Омске на Заозерной брошенная машина стала помехой для укладки асфальта

В Омске на Заозерной брошенная машина стала помехой для укладки асфальта

501 просмотров, комментировать 1
Венедиктов: Новый мэр Омска должен подумать о создании бренда города

Венедиктов: Новый мэр Омска должен подумать о создании бренда города

348 просмотров, комментировать
В Омске Венедиктов сфотографировался с выступившим против «Эха Москвы» пикетчиком

В Омске Венедиктов сфотографировался с выступившим против «Эха Москвы» пикетчиком

439 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Молодая омичка снялась в рекламе Prada

Молодая омичка снялась в рекламе Prada

29 просмотров, комментировать
Омичи удивились вежливости водителя маршрутки

Омичи удивились вежливости водителя маршрутки

59 просмотров, комментировать
Иномарка в Омске протаранила припаркованный автомобиль

Иномарка в Омске протаранила припаркованный автомобиль

407 просмотров, комментировать

Блоги

БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5161 просмотров
Ирина Владимировна Ирина Владимировна

Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Жизнь разбилась о троллейбус или инвалиду в Омске правосудие недоступно

Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.

3661 просмотров
3
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Зоммер Евгений Иванович
Зоммер Евгений Иванович

// Около 1000 заявок от омичей поступило на газификацию домов в Старом Кировске

Все упоминания (11)

Томчак Юрий Иосифович
Томчак Юрий Иосифович

// Преступность в Омске – самая низкая в Сибири

Все упоминания (87)

Роднина Ирина Константиновна
Роднина Ирина Константиновна

// Омичей приглашают поучаствовать в традиционных Рождественских катаниях

Все упоминания (81)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Зеленый остров
Зеленый остров

// В День города на Иртыше пройдет регата

Все упоминания (226)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

S7
S7

// Слетать из Омска в Новосибирск можно будет за 5 тысяч рублей

Все упоминания (33)

Тихая речка
Тихая речка

// Коттеджный поселок "Красноярка De Luxе”: новый формат проживания

Все упоминания (3)

РИТМ, ООО
РИТМ, ООО

// Участники омского молодёжного форума получили ожоги в попытках стать йогами

Все упоминания (25)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В Великом Новгороде раскопали древние шахматы 

В Великом Новгороде раскопали древние шахматы 

238 просмотров, комментировать
«Железный Арни» исполнил мечту тяжелобольного подростка

«Железный Арни» исполнил мечту тяжелобольного подростка

200 просмотров, комментировать
10 продуктов, которые продлят молодость кожи

10 продуктов, которые продлят молодость кожи

256 просмотров, комментировать
После обновления ПО тысячи телевизоров Samsung  перестали работать

После обновления ПО тысячи телевизоров Samsung  перестали работать

267 просмотров, комментировать
Королева Норвегии прогулялась по лесу вместе с мигрантами

Королева Норвегии прогулялась по лесу вместе с мигрантами

194 просмотров, комментировать
Немецкий пенсионер совершил революцию в математике

Немецкий пенсионер совершил революцию в математике

271 просмотров, комментировать
Популярно
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

2849 просмотров, комментировать
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2329 просмотров, комментировать
В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

В Омске провалился конкурс на вакансию с окладом 90 000

1882 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик