Омичи удивились вежливости водителя маршрутки

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В Омске вызвал удивление очень вежливый водитель «ПАЗа», который ездит на маршруте № 393(МСЧ-9 – улица 50 лет Октября). Каждый раз при расчете за проезд он благодарит каждого своего пассажира.

Удивил водитель. Я в городе живу 10 лет, и за это время я впервые встретила такого водителя. Когда ему передавали деньги за проезд,он КАЖДОМУ пассажиру говорил:"спасибо!"

— написала восхищенная пассажирка в паблике «Омск ВК».

Такое поведение водителя подает пример вежливости и добра, даже если это выглядело вначале непривычно и удивительно для Омска, как и для многих городов. Пассажиры к концу поездки как будто оттаивают и уже с улыбкой и от души благодарят водителя за его отношение к ним. А на маршруте № 470 работал пожилой водитель, садившийся за руль в пиджаке и галстуке, вспомнили подписчики паблика «Омск ВК» в комментариях.