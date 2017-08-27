Чемпионат по спиннерам состоится в Омске

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1 сентября 2017 года на главной сцене в торгово-развлекательном центре «Мега» в Омске будет проходить чемпионат по спиннерам. Для участия в соревновании необходимо предварительно показать свое умение обращаться с модной вертушкой, засняв короткий видеоролик, выложить его в соцсети. В конкурсе можно выиграть ценные призы: гироскутер, игровую приставку Sony PlayStation 4 или iPad mini.

Видеозаявки выглядят очень впечатляюще – это вращение спиннера на одном пальце, при этом двигая рукой и вращение спиннера на лбу. А омский микроминиатюрист даже смастерил крошечный – 8-ми миллиметровый спиннер. Ажиотаж вокруг спиннеров захлестнул омичей настолько, что в июне город попал на третье место по популярности игрушки в России.