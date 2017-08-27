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НовостиСобытия в Омске

Чемпионат по спиннерам состоится в Омске

Чемпионат по спиннерам состоится в Омске
Источник картинки
Ажиотаж вокруг новой игрушки настолько велик, что Омск занял 3 место по популярности спиннеров в стране.
27.08.2017 14:56
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1 сентября 2017 года на главной сцене в торгово-развлекательном центре «Мега» в Омске будет проходить чемпионат по спиннерам. Для участия в соревновании необходимо предварительно показать свое умение обращаться с модной вертушкой, засняв короткий видеоролик, выложить его в соцсети. В конкурсе можно выиграть ценные призы: гироскутер, игровую приставку Sony PlayStation 4 или iPad mini.

Видеозаявки выглядят очень впечатляюще – это вращение спиннера на одном пальце, при этом двигая рукой и вращение спиннера на лбу. А омский микроминиатюрист даже смастерил крошечный – 8-ми миллиметровый спиннер. Ажиотаж вокруг спиннеров захлестнул омичей настолько, что в июне город попал на третье место по популярности игрушки в России.

Автор: Екатерина Анисенко
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