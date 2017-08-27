В Великом Новгороде раскопали древние шахматы 

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На месте раскопок, где раньше находился Великий Новгород, исследователями была обнаружена очень ценная для науки находка – древние шахматы. Об этом сообщило 25 августа агенство «Интерфакс». В результате подробного изучения находки можно многое узнать о культурном развитии Руси. Шахматы обнаружены на раскопках «Дубошин-2», в историческом центре города, территория которого 220 квадратных метров, а толщина слоя всего восемь метров.

Ученые относят шахматы к пятнадцатому веку. Археологи обнаружили 20 фигурок диаметром от одного до двух сантиметров. Миниатюрность фигурок позволяет назвать их «дорожными». Изготовлены предположительно из черного янтаря. Шахматы могли принадлежать очень знатному человеку.