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Начавшийся этим летом творческий проект на обновленном Любинском проспекте набирает обороты и последние выходные дни лета не стали исключением.

На выходные в Омске Любинский проспект снова стал местом творческих встреч

Начавшийся этим летом творческий проект на обновленном Любинском проспекте набирает обороты и последние выходные дни лета не стали исключением. Сегодня и завтра омичей ждет много ярких и интересных событий в популярной омской зоне отдыха и досуга.

Сегодня на Любинском проспекте омичи стали свидетелями создания уникального 3D полотна «Первая панорама Любинского проспекта 3D». С 17.00 до 18.30 на площади у часовни Иверской иконы Божией Матери на Любинском проспекте молодые омские художники создали единую панораму длиной 4 метра 20 сантиметров, представляющую круговой обзор любимого омичами проспекта.

В сквере у театра драмы возле памятника Ф.М. Достоевского сегодня звучали стихи омских авторов. А у закладного камня памятника М.А. Ульянову, рядом с театром драмы, свою программу «Экспериментальные выходные» представило Творческое объединение «ДВА ТЕАТРА».

Завтра, 27 августа с 17 часов дополнительно начнут работать творческие площадки: сквер возле памятника М.А. Врубелю (Интерактивное занятие «Я тоже так могу?!» посвященное творчеству художников-авангардистов); на пересечении улиц Ленина и Партизанской выступит участник грядущего СимфоРокПарка — группа ShamRockBand, также будет организована развлекательная интерактивная программа.

Кроме того, и сегодня и завтра, с 17 до 19 часов на Любинском проспекте развернут свою работу профессиональные экскурсоводы. Желающих побывать на бесплатной экскурсии по историческому центру города гиды ждут возле здания бывшей женской гимназии, неподалеку от памятника Ленину.