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Омский «Полет» не стал устанавливать мемориальную доску на доме Королева
ПО «Полет» не стало устанавливать мемориальную доску памяти известного изобретателя Сергея Королева на доме, в котором он жил, когда работал на заводе №166 в годы Великой Отечественной войны. Причиной отказа стало аварийное состояние дома.
Речь идет о здании по адресу 2-я Транспортная 24 города Омск. Сейчас здесь расположена детская городская поликлиника №5. Дом находится в плачевном состоянии и руководство ПО «Полет» решило оставить идею об установке мемориальной доски Королеву до лучших времен.
Сергей Павлович Королев — советский учёный, инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР, председатель Совета главных конструкторов СССР.
Сергей Королев является создателем советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики. По его инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Полковник Сергей Королев является дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, академиком Академии наук СССР. Скончался 14 января 1966 года в Москве, похоронен в некрополе у Кремлёвской стены.
Омское производственное объединение «Полёт» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России. Специализируется на выпуске ракетно-космической и авиационной техники. В настоящее время ПО «Полёт» приступило к производству ракетных модулей для нового семейства отечественных ракет-носителей «Ангара», комплектующих и конструкций для ракет-носителей «Протон-М» и «Рокот».
Деятельность ПО «Полёт» неоднократно отмечалась правительственными наградами, в том числе Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Октябрьской Революции.
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