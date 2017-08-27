Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 YaBrowser/17.7.1.791 Yowser/2.5 Safari/537.36

ПО «Полет» не стало устанавливать мемориальную доску памяти известного изобретателя Сергея Королева на доме, в котором он жил, когда работал на заводе №166 в годы Великой Отечественной войны.

Омский «Полет» не стал устанавливать мемориальную доску на доме Королева

ПО «Полет» не стало устанавливать мемориальную доску памяти известного изобретателя Сергея Королева на доме, в котором он жил, когда работал на заводе №166 в годы Великой Отечественной войны. Причиной отказа стало аварийное состояние дома.

Речь идет о здании по адресу 2-я Транспортная 24 города Омск. Сейчас здесь расположена детская городская поликлиника №5. Дом находится в плачевном состоянии и руководство ПО «Полет» решило оставить идею об установке мемориальной доски Королеву до лучших времен.

Сергей Павлович Королев — советский учёный, инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР, председатель Совета главных конструкторов СССР.

Сергей Королев является создателем советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики. По его инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Полковник Сергей Королев является дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, академиком Академии наук СССР. Скончался 14 января 1966 года в Москве, похоронен в некрополе у Кремлёвской стены.

Омское производственное объединение «Полёт» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России. Специализируется на выпуске ракетно-космической и авиационной техники. В настоящее время ПО «Полёт» приступило к производству ракетных модулей для нового семейства отечественных ракет-носителей «Ангара», комплектующих и конструкций для ракет-носителей «Протон-М» и «Рокот».

Деятельность ПО «Полёт» неоднократно отмечалась правительственными наградами, в том числе Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Октябрьской Революции.