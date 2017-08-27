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НовостиОбщество в Омске

Омский «Полет» не стал устанавливать мемориальную доску на доме Королева

Омский «Полет» не стал устанавливать мемориальную доску на доме Королева
ПО «Полет» не стало устанавливать мемориальную доску памяти известного изобретателя Сергея Королева на доме, в котором он жил, когда работал на заводе №166 в годы Великой Отечественной войны. 
26.08.2017 21:17
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ПО «Полет» не стало устанавливать мемориальную доску памяти известного изобретателя Сергея Королева на доме, в котором он жил, когда работал на заводе №166 в годы Великой Отечественной войны. Причиной отказа стало аварийное состояние дома.

Речь идет о здании по адресу 2-я Транспортная 24 города Омск. Сейчас здесь расположена детская городская поликлиника №5. Дом находится в плачевном состоянии и руководство ПО «Полет» решило оставить идею об установке мемориальной доски Королеву до лучших времен.

Сергей Павлович Королев — советский учёный, инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР и основоположник практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР, председатель Совета главных конструкторов СССР.

Сергей Королев является создателем советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики. По его инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Полковник Сергей Королев является дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, академиком Академии наук СССР. Скончался 14 января 1966 года в Москве, похоронен в некрополе у Кремлёвской стены.

Омское производственное объединение «Полёт» — одно из крупнейших машиностроительных предприятий России. Специализируется на выпуске ракетно-космической и авиационной техники. В настоящее время ПО «Полёт» приступило к производству ракетных модулей для нового семейства отечественных ракет-носителей «Ангара», комплектующих и конструкций для ракет-носителей «Протон-М» и «Рокот».

Деятельность ПО «Полёт» неоднократно отмечалась правительственными наградами, в том числе Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Октябрьской Революции.

Автор: Варвара Кошкина
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