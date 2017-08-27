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Иномарка в Омске протаранила припаркованный автомобиль
Вечером 26 августа 2017 года в Кировском округе, на улице Конева произошло дорожное происшествие. Лихой водитель на иномарке Mazda на скорости врезался и снес припаркованные машины, затем убежал с места аварии, сообщается на публичной странице «ЧП Омск».
Среди пострадавших автомобилей – внедорожник Toyota: поврежден задний бампер, левая задняя фара разбита и смята задняя дверь, в которую пришелся удар. Разбита и передняя часть автомобиля виновника ДТП.
Что послужило причиной аварии пока остается неизвестно. О жертвах сообщений не поступало. Идет розыск подозреваемого виновника случившегося.
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