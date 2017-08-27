Иномарка в Омске протаранила припаркованный автомобиль

Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0

После ДТП водитель сбежал с места происшествия.

Вечером 26 августа 2017 года в Кировском округе, на улице Конева произошло дорожное происшествие. Лихой водитель на иномарке Mazda на скорости врезался и снес припаркованные машины, затем убежал с места аварии, сообщается на публичной странице «ЧП Омск».

Среди пострадавших автомобилей – внедорожник Toyota: поврежден задний бампер, левая задняя фара разбита и смята задняя дверь, в которую пришелся удар. Разбита и передняя часть автомобиля виновника ДТП.

Что послужило причиной аварии пока остается неизвестно. О жертвах сообщений не поступало. Идет розыск подозреваемого виновника случившегося.