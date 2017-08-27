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Управление Россельхознадзора по Омской области в рамках рейдовых мероприятий выявило сразу 5 нарушений законодательства в сфере семеноводства на улице Гусарова Омска.

В Омске выявили 5 нарушений в сфере семеноводства

Управление Россельхознадзора по Омской области в рамках рейдовых мероприятий выявило сразу 5 нарушений законодательства в сфере семеноводства на улице Гусарова Омска. Речь идет о нарушении требований п. 2.1 раздела 2 «Порядка реализации и транспортировки семян с/х растений» (утвержденного Приказом Минсельхоза России от 18.10.1999 №707).

Жители города торговали саженцами плодово-ягодных и декоративных культур, луковицами цветочных культур и другим посадочным материалом без документов, подтверждающих соответствие требованиям государственным стандартам на сортовые и посевные качества.

Виновные физические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа, согласно ст. 10.12 КоАП РФ. Посадочный материал в количестве 590 штук снят с реализации до получения необходимых документов.