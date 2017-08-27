Омичи участвуют в «Евразийской неделе» в Астане

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Омская делегация участвует во II международном экономическом форуме «Евразийская неделя», который стартовал в Астане 24 августа.

Омская делегация во главе первым заместителем Председателя Правительства Омской области Андреем Новоселовым участвует во II международном экономическом форуме «Евразийская неделя», который стартовал в Астане 24 августа. В день открытия выставки делегация посетила выставку «ЭКСПО-2017», где представлен экспортный потенциал более 300 компаний Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В рамках «Евразийской недели» омская делегация уже провела переговоры с руководством Национальной компании «KAZAKH INVEST» и Международного центра приграничного сотрудничества «ХОРГОС», а также приняла участие в рабочей встрече в Посольстве Российской Федерации в Республике Казахстан с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ Михаилом Бочарниковым и представителями Торгпредства РФ и Россотрудничества.

«Евразийская неделя» — ежегодным деловое мероприятие, направленное на развитие экономики, инвестиционного и экспортного потенциала стран-участников ЕАЭС. Форум проводят страны Евразийского экономического союза и Евразийская экономическая комиссия. Инициатива проведения форума утверждена решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС в 2015 году.