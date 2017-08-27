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НовостиСпорт в Омске

Омский «Авангард» выиграл у нижегородского «Торпедо»

Омский «Авангард» выиграл у нижегородского «Торпедо»
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Победу омичам принесли две шайбы от Максима Березина и Данила Файзулина.
26.08.2017 20:50
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Хоккейная команда «Авангард» из Омска в овертайме сломила сопротивление нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Субботняя встреча в Омске завершилась со счетом 2 : 1 в пользу хозяев. На 28 минуте гости забили первый гол в ворота хозяев - отличился Денис Паршин, затем на 56 минуте первый ответный гол забил Максим Березин и на 64 минуте второй гол гостям забил Данил Файзулин.

В следующем матче омичи уже в понедельник сыграют с московским «Спартаком», а торпедовцы в тот же день на выезде встретятся с новосибирской «Сибирью».

Автор: Екатерина Анисенко
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