Новости → Спорт в Омске
Омский «Авангард» выиграл у нижегородского «Торпедо»
Хоккейная команда «Авангард» из Омска в овертайме сломила сопротивление нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Субботняя встреча в Омске завершилась со счетом 2 : 1 в пользу хозяев. На 28 минуте гости забили первый гол в ворота хозяев - отличился Денис Паршин, затем на 56 минуте первый ответный гол забил Максим Березин и на 64 минуте второй гол гостям забил Данил Файзулин.
В следующем матче омичи уже в понедельник сыграют с московским «Спартаком», а торпедовцы в тот же день на выезде встретятся с новосибирской «Сибирью».
Читайте также:
Чиновники Омска сдали ГТО
Свои возможности они продемонстрировали в новом центре тестирования на стадионе «Юность».Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омский «Авангард» выиграл все 4 игры Мемориала Блинова
Омская «велоночь» собрала 300 велосипедистов
Казахский поэт написал оду омскому закату
Необычная свадьба на «ГАЗелях» прошла в Омске
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Новости компаний
10 продуктов, которые продлят молодость кожи
Немецкий пенсионер совершил революцию в математике
На картине 1937 года разглядели iPhone
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»