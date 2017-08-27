Досрочные выборы в омский Горсовет стартуют 30 августа

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С 30 августа этого года омичи смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов Омского городского Совета.

10 сентября 2017 года в Омске пройдут выборы депутатов Омского городского Совета шестого созыва. У избирателей, отсутствующих в городе по уважительной причине, есть возможность реализовать свое право голоса. С 30 августа этого года омичи смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов Омского городского Совета.

Уважительными причинами для досрочного голосования считаются отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей или состояние здоровья.

Досрочное голосование продлится с 30 августа по 5 сентября 2017 года в помещении территориальной избирательной комиссии (понедельник-пятница с 16.00 часов – 20.00 часов, выходные дни с 10.00 часов до 14.00 часов); с 6 по 9 сентября 2017 года – в помещении участковой избирательной комиссии (с 6 по 8 сентября 2017 года с 16.00 до 20.00 часов, 9 сентября 2017 года с 10.00 до 14.00 часов).

Кроме того, если в день голосования избиратель по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) житель города не сможет самостоятельно прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, то он может до 14-00 часов 10 сентября 2017 года подать в участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение о предоставлении возможности проголосовать по месту своего жительства.

Напомним, выборы будут проходить по 20 одномандатным округам в 471 избирательном участке.