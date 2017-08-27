«Железный Арни» исполнил мечту тяжелобольного подростка

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Мальчик мечтал познакомиться со своим кумиром, и Арнольд Шварценеггер не только встретился с поклонником, но прокатил его на своем танке.

Арнольд Шварценеггер исполнил мечту 15-летнего тяжелобольного подростка. Американский актер, политик и предприниматель, в свои 70 лет поддерживает благотворительный фонд Make-A-Wish (Загадай желание), который помогает детям с серьезными болезнями исполнять свои мечты.

Мальчик, страдающий тяжелым наследственным заболеванием - муковисцидозом, является фанатом «Терминатора». Он мечтал о встрече с кумиром. Шварценеггер пообщался с подростком, прокатил на своем личном танке М47 Patton, учил его управлять военной техникой, а после оставил свой автограф на футболке мальчика.