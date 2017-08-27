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НовостиОбщество в Омске

Иртыш открывает опоры Ленинградского моста в Омске

Иртыш открывает опоры Ленинградского моста в Омске
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В меженный период июля-сентября уровень глубины Иртыша вызывает опасения экологов и жителей города.
26.08.2017 20:23
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В меженный период июля-сентября уровень глубины Иртыша вызывает опасения экологов и жителей города. Протоки между островами и берегами мелеют, в районе набережных вода уходит значительно ниже облицовки, обнажая конструкции фундамента.

Вторые по счету опоры со стороны Правого и Левого берегов находятся сейчас в открытом положении, хотя еще в июле они были полностью закрыты водой Иртыша. Также значительно обмелела береговая линия рядом с Ленинградским мостом.

Значительно расширилась за счет дна реки и песчаная часть Центрального пляжа Омска. Кроме того, обмелели и прибрежные части островов.

Официальных комментариев по ситуации фактического обмеления главной водной артерии Омска от минприроды Омской области пока не поступало.

Автор: Варвара Кошкина
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