10 продуктов, которые продлят молодость кожи

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Диетологами опубликован список десяти продуктов, способных продлить молодость кожи. Необходимо ежедневно употреблять кисломолочные продукты – около 200 граммов кефира, творога или ряженки, тогда нормализуется работа кишечника. Также важно два раза в неделю есть рыбу или морепродукты - они богаты цинком и отвечают за эластичность кожи. Включив в свой рацион свежие яйца (при отсутствии аллергии), организм и кожа обогатится кальцием и лецитином, предотвращающими старение кожи. Куриное мясо является идеальным источником белка, участвуя в процессах регенерации кожи.

Постная говядина богата цинком и витамином В2, предотвращает появление морщин, трещин и язвочек. Употребление печени поможет организму бороться с угревыми высыпаниями на коже. Семечки и орехи обеспечат кожу эластичностью. Брокколи препятствует раннему старению и повышает упругость кожи. Земляника и зеленый чай защитят кожу от шелушения. Вишня в свежем или замороженном виде улучшит кровообращение и освежит цвет лица.