В Омской области прошел второй этап смотра-конкурса участковых

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Уже 16-й год подряд в УМВД России по Омской области проводится конкурс профессионального мастерства участковых уполномоченных полиции.

Уже 16-й год подряд в УМВД России по Омской области проводится конкурс профессионального мастерства участковых уполномоченных полиции. Первый этап областного смотра-конкурса в этом году прошел с 17 по 31 июля, а 23 августа на базе Омской Академии МВД России проведен второй этап с участием победителей первой части соревнований.

Участковые уполномоченные полиции демонстрировали навыки владения табельным огнестрельным оружием, а также уровень технической, медицинской и физической подготовки, прошли тестирование по специальной подготовке, в том числе показали знание законодательства Российской Федерации и ведомственных приказов, умение применять их в решении практических задач.

По итогам территориальными комиссиями определены победители и призеры из числа участковых уполномоченных полиции города и области, которые поощрены главами администраций города Омска, муниципальных образований Омской области и руководством территориальных ОВД.