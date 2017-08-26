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НовостиОбщество в Омске

В Омске подвели итоги фестиваля «Искорки надежды»

В Омске подвели итоги фестиваля «Искорки надежды»
Источник картинки
В Чернолучинском реабилитационном центре состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей фестиваля творчества детей с инвалидностью «Искорки надежды».
26.08.2017 19:39
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В Чернолучинском реабилитационном центре состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей фестиваля творчества детей с инвалидностью «Искорки надежды».

В XV юбилейном фестивале творчества особенных детей «Искорки надежды» юные таланты в возрасте от 5 до 17 лет соревновались в 5 номинациях: «Прикладное творчество», «Танец», «Песня и инструментальное исполнительство», «Художественное слово» и «Изобразительное искусство».

60 победителей отборочных туров, проведенных в период с апреля по июль этого года во всех муниципальных районах Омской области и административных округах города Омска, в течении двух недель занимались творчеством и проходили реабилитацию в Чернолучинском центре.

Автор: Варвара Кошкина
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