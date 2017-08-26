Новости → Общество в Омске
В Омске подвели итоги фестиваля «Искорки надежды»
В Чернолучинском реабилитационном центре состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей фестиваля творчества детей с инвалидностью «Искорки надежды».
В XV юбилейном фестивале творчества особенных детей «Искорки надежды» юные таланты в возрасте от 5 до 17 лет соревновались в 5 номинациях: «Прикладное творчество», «Танец», «Песня и инструментальное исполнительство», «Художественное слово» и «Изобразительное искусство».
60 победителей отборочных туров, проведенных в период с апреля по июль этого года во всех муниципальных районах Омской области и административных округах города Омска, в течении двух недель занимались творчеством и проходили реабилитацию в Чернолучинском центре.
Читайте также:
Рейд «Ночной город» пройдет в Омске
Мероприятие призвано выявить факты вождения в нетрезвом виде в преддверии выходных.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Комары оккупировали автомобиль рыбака в Омской области
В понедельник в Омске пройдет рейд «Трезвость»
Казахский поэт написал оду омскому закату
Необычная свадьба на «ГАЗелях» прошла в Омске
Блоги
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
|
Ирина Владимировна
Хороший человек, представитель юридической компании "Центр возмещения вреда жизни и здоровью"
Видимо разумность и справедливость регулируются в нашем городе не только степенью страданий человека ставшего инвалидом, но и личностью ответчиков.
Новости компаний
Немецкий пенсионер совершил революцию в математике
На картине 1937 года разглядели iPhone
Ученые назвали причину свечения Вселенной
В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан