В Омске подвели итоги фестиваля «Искорки надежды»

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В Чернолучинском реабилитационном центре состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей фестиваля творчества детей с инвалидностью «Искорки надежды».

В Чернолучинском реабилитационном центре состоялась торжественная церемония награждения участников и победителей фестиваля творчества детей с инвалидностью «Искорки надежды».

В XV юбилейном фестивале творчества особенных детей «Искорки надежды» юные таланты в возрасте от 5 до 17 лет соревновались в 5 номинациях: «Прикладное творчество», «Танец», «Песня и инструментальное исполнительство», «Художественное слово» и «Изобразительное искусство».

60 победителей отборочных туров, проведенных в период с апреля по июль этого года во всех муниципальных районах Омской области и административных округах города Омска, в течении двух недель занимались творчеством и проходили реабилитацию в Чернолучинском центре.