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После обновления ПО тысячи телевизоров Samsung перестали работать
После обновления программного обеспечения не меньше тысячи владельцев смарт-телевизоров от южнокорейской фирмы Samsung не смогли продолжить пользоваться техникой, сообщает «Газета Daily». В работе телевизоров, стоимость которых начинается от 1400 фунтов стерлингов, стали наблюдаться серьезные проблемы.
14 августа 2017 года для данных телевизоров вышло новейшее ПО. После его установки в некоторых устройствах невозможно переключать каналы, у других же полностью пропало изображение с экранов. Многократные обращения пользователей в службу поддержки пока не дали никакого ощутимого результата. Фирма-производитель находится в курсе существующей проблемы и пытается исправить неполадки.
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