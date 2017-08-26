После обновления ПО тысячи телевизоров Samsung  перестали работать

Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Несмотря на то, что руководство компании в курсе проблемы, решить ее пока что не удается.

После обновления программного обеспечения не меньше тысячи владельцев смарт-телевизоров от южнокорейской фирмы Samsung не смогли продолжить пользоваться техникой, сообщает «Газета Daily». В работе телевизоров, стоимость которых начинается от 1400 фунтов стерлингов, стали наблюдаться серьезные проблемы.

14 августа 2017 года для данных телевизоров вышло новейшее ПО. После его установки в некоторых устройствах невозможно переключать каналы, у других же полностью пропало изображение с экранов. Многократные обращения пользователей в службу поддержки пока не дали никакого ощутимого результата. Фирма-производитель находится в курсе существующей проблемы и пытается исправить неполадки.