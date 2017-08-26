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НовостиВ мире

Королева Норвегии прогулялась по лесу вместе с мигрантами

Королева Норвегии прогулялась по лесу вместе с мигрантами
Источник картинки
Эта популярная традиция должна помочь новым гражданам страны понять культуру Норвегии.
26.08.2017 19:39
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Ее Величество королева Норвегии Соня – 80-летняя супруга норвежского короля Харальда пятого в рамках проекта «Мультикультурный поход» отправилась на многокилометровую прогулку в лес с женщинами-мигрантами из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Таким образом королева подала пример своей стране в толерантном отношении к людям с иными взглядами, религией и культурными традициями.

Прогулки по живописным маршрутам Норвегии являются очень популярной традицией, с которой и предложили познакомиться мигрантам. Власти считают, что это поможет женщинам из мусульманских стран интегрировать в общество, многие из них большую часть времени проводят дома.

Автор: Екатерина Анисенко
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