На границе Омской области задержали 662 кг замороженной рыбы

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Специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области был задержан автомобиль, перевозивший 662 кг свежемороженой рыбы (чебак, сырок) из Республики Казахстан в Омскую область.

Инцидент произошел в ППУ «Одесский». На перевозимую рыбу отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Груз отправлен обратно, правонарушитель привлечен к административной ответственности.