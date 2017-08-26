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На границе Омской области задержали 662 кг замороженной рыбы
Специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области был задержан автомобиль, перевозивший 662 кг свежемороженой рыбы (чебак, сырок) из Республики Казахстан в Омскую область.
Инцидент произошел в ППУ «Одесский». На перевозимую рыбу отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Груз отправлен обратно, правонарушитель привлечен к административной ответственности.
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