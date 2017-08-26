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Казахский поэт написал оду омскому закату
26-летний житель города Петропавловск республики Казахстан Константин Объедков восхитился Омском и написал лиричную песню, вдохновившись красивым закатом.
Омичи. Ваш город не оставил меня равнодушным, и за 15 минут - родилась эта песня. Очень атмосферный город, с очень красивыми девушками,
— с такими словами молодой человек опубликовал песню на своей странице в Youtube.
Песню «Красное солнце Омска» Константин Объедков написал находясь в гостях у друга на 14 этаже шестнадцатиэтажки в районе улицы 10 лет Октября.
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