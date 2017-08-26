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Под Омском Старушка родила от Мальчика
В Большереченском зоопарке в семье шетлендских пони прибавление. У одиннадцатилетней кобылки Далиды, которую сотрудники питомника зовут Старушкой, и пятилетнего Дизеля, прозванного Мальчиком, родилась малышка-пони.
«Далида и малышка чувствуют себя хорошо», – сообщается в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».
У Мальчика есть и вторая «жена» – кобылица Лиза. Сотрудники питомника не исключают, что скоро и она порадует всех потомством.
Шетлендские пони – одни из самых маленьких. Они сформировались на Шетландских островах на севере нынешней Шотландии. В размерах они бывают от минимально зафиксированного размера 71 см до официально допустимого максимума — 11 ладоней (107 см).
На прошлой неделе, как сообщал Омскпресс, стало известно о появлении малышей у пары носух.
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