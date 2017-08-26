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Немецкий пенсионер совершил революцию в математике
Пенсионеру из Германии во время чистки зубов буквально пришло решение принципа неравенства Гаусса. 67-летний математик последние несколько месяцев усиленно думал над решением этой проблемы. Позднее он признался, что решал задачу около 30 лет. Его доказательство гауссовского корреляционного неравенства привело в шок многих ученых.
Математики всего мира пытались решить это неравенство в 1972 году и с того времени все попытки оканчивались неудачей. Суть задачи заключается в том, что представив дротик, который бросают в две сферические поверхности, необходимо сопоставить вероятность попадания его в совпадающую часть – она будет всегда равна либо больше вероятности попадания его в зону прямоугольника, умноженной на вероятность попадания в участок круга.
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