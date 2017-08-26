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Саму женщину, устроившую особый уют в общественном транспорте, перевели на другой маршрут.

Омского кондуктора заставили убрать из автобуса цветочки и рамочки для объявлений

Автобус маршрута №109, который кондуктор Наталья Лушникова украсила цветами, рамочками для объявлений и вазой с конфетами, привели в прежний вид. Музыкального сопровождения теперь во время движения тоже нет. Саму же Лушникову перевели работать на другой маршрут.

Руководство узнало про наш украшенный автобус – приказали все снять. Музыку запретили. Мол, не положено. Нас с водителем разделили, меня на другие маршруты перебросили – в основном дачные,

– говорит кондуктор.

На новом рабочем месте Наталья Лушникова тоже попробовала устроить уют по-своему: сшила для «НефАЗа» шторки, чтобы пассажиры могли укрыться от солнца. Но буквально через два дня все заставили снять.

По словам необычного кондуктора, оставленный ею автобус 109-го маршрута теперь просто «угробили».

Недавно зашла в свой прежний 109-й, была в шоке. Сердце кровью обливается, как угробили машину. Ходовая часть вся гремит, свистит. Обогреватели вырваны. Украшения убрали,

– рассказала она, пишет «Комсомольская правда в Омске».

Однако Лушникова не отчаивается и обещает, что к новому году вновь украсит свой автобус.