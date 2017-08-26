Омск заменит Москву в плане «размосквичивания»

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Автор нашумевшей доктрины «размосквичивания» Юрий Крупнов стал называть Омск в числе первых вариантов для переноса столицы России из Москвы.

Автор нашумевшей доктрины «размосквичивания», продвигаемой «Партией Дела», директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов стал называть Омск в числе первых вариантов для переноса столицы России из Москвы.

«Партия Дела» и Юрий Крупнов продвигают инициативу по переносу столицы страны за Урал, которая включает в себя также меры по стимулированию расселения мегаполисов, по поддержке сельского образа жизни, по поддержке малых городов и развитию различных видов транспортного сообщения получила мощный резонанс, уже много лет.

Ученый уверен, что идеальным вариантом будет движение столицы в сторону Амурской области, но, в крайнем случае, улучшение ситуации в стране возможно и с переносом столицы РФ в Омск или другие города СФО.

У нашей партии нет рычагов для реализации наших идей, поскольку нас не допускают к участию в сколь-нибудь решающих выборах. Но идеи наши постепенно овладевают массами. И это самое важное,

— считает Юрий Крупнов.

Примечательно, что Юрий Крупнов не первый человек, предлагающий перенести столицу в Омск: ранее такую идею выдвигал и писатель и бывший лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.

Юрий Васильевич Крупнов — российский государственный, политический и общественный деятель. Писатель и публицист. Член Федерального Совета Всероссийской политической партии «Партия Дела». Председатель Движения Развития, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

В 1992 году организовал издание альманаха межрегиональной государственности «Россия-2010». В октябре 2001 года организовал общественное объединение «Образовательное общество», в июне 2002 года общественное движение «Партия России», в июле 2005 — межрегиональное общественное «Движение развития».

Руководитель разработки проектов «Новая Восточная политика», «Новый Средний Восток», «Дальневосточный космический кластер на базе космодрома Восточный (Свободный)», «Альтернативная усадебная урбанизация», «Тысяча новых городов для России», «Афганская политика России», «Северная цивилизация», «Промышленная доктрина России», «Ядерная доктрина России», «Демографическая доктрина России», «Кавказская доктрина России», «Идентификационная безопасность в системах применения консциентального оружия», «Личность», «Восточный коридор развития» и др., автор многочисленных статей по различным проблемам развития страны.

«Партия Дела» — официально зарегистрированная всероссийская политическая партия. Учреждена 31 октября 2012 года, официально зарегистрирована 14 декабря 2012 года.