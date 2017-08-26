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Житель Омской области нанес травму подростку лопатой
25 августа 2017 года в Горьковском районе Омской области произошел инцидент между 33-летним мужчиной и его 14-летней соседкой-школьницей. Ссора произошла на почве личной неприязни, мужчина ударил девочку лопатой по ноге. В результате девочка поступила в Горьковскую ЦРБ с травмами стопы средней тяжести.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Причинение среднего вреда здоровью.» Следствие продолжается, фигурант отпущен под подписку о не выезде и надлежащем поведении. Лопата, послужившая орудием преступления изъята.
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