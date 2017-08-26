Новости → Происшествия в Омске
Малолетние вандалы превратили часовню в Омске в притон
На окраине Омска, в Порт-Артуре, в часовне на месте бывшего Старо-Южного кладбища, подростки устроили настоящий притон — в помещении, где люди момлились и проходили службы, подростки из окрестностей церкви устраивают пьянки и разрушают здание.
Окна часовни выбиты, стены изнутри и снаружи расписаны неприличными надписями, самые из пристойных — это «Бога нет» на двери храма и «визитки» с именами и контактами юных вандалов. В интервью телеканалу «Антенна 7» настоятель часовни жалуется, что ничего не может поделать с хулиганами — родители игнорируют жалобы батюшки и возмущенных прихожан.
Сейчас прихожане и неравнодушные граждане решили собрать митинг и привлечь к проблеме внимание властей.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омичке грозит срок за продажу алкоголя подростку
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые назвали причину свечения Вселенной
В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов
Четырех туристов оштрафовали в Италии за вывоз песка
В питерском музее отметят «День бороды»
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»