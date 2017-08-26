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НовостиПроисшествия в Омске

Малолетние вандалы превратили часовню в Омске в притон

Малолетние вандалы превратили часовню в Омске в притон
Источник картинки
На окраине Омска, в Порт-Артуре, в часовне на месте бывшего Старо-Южного кладбища, подростки устроили настоящий притон.
26.08.2017 18:15
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На окраине Омска, в Порт-Артуре, в часовне на месте бывшего Старо-Южного кладбища, подростки устроили настоящий притон — в помещении, где люди момлились и проходили службы, подростки из окрестностей церкви устраивают пьянки и разрушают здание.

Окна часовни выбиты, стены изнутри и снаружи расписаны неприличными надписями, самые из пристойных — это «Бога нет» на двери храма и «визитки» с именами и контактами юных вандалов. В интервью телеканалу «Антенна 7» настоятель часовни жалуется, что ничего не может поделать с хулиганами — родители игнорируют жалобы батюшки и возмущенных прихожан.

Сейчас прихожане и неравнодушные граждане решили собрать митинг и привлечь к проблеме внимание властей.

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 21
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