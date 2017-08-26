Чиновники Омска сдали ГТО

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Свои возможности они продемонстрировали в новом центре тестирования на стадионе «Юность».

Около 300 сотрудников муниципальных учреждений Омск сдали нормативы комплекса ГТО. Соревнования проходили в новом городском центре тестирования, который открыли на стадионе «Юность» имени С.С. Бовкуна. Там обустроили секторы для прыжков в длину, отжимания, метания гранаты, выполнения других нормативов.

Один из лучших результатов показал директор департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Михаил Расин. Так, он отжался 30 раз, перевыполнив норматив почти в три раза. Собственно золотой значок ГТО у Расина уже есть, он получил его в прошлом году.

При этом Расин заявил обозревателю «Вечерки»: «Если директор департамента спорта не может сдать нормативы на золотой значок ГТО, значит ему надо увольняться».

Помимо новой площадки сдавать нормы ГТО омичи могут на базе Сибирского университета физической культуры и спорта, а также спорткомплекса «Сибирский нефтяник» и центра олимпийской подготовки «Авангард». Чтобы проверить свои возможности, надо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить индивидуальный ID-номер, оформить медицинский допуск и подать заявку в центр тестирования.