В Омске автоледи сбила ребенка-велосипедиста

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Мальчик с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

На 6-й Заозерной улице автоледи на «Ниссан-Примера» сбила мальчика 2008 года рождения, который ехал на велосипеде ей навстречу.

На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Мальчика доставили в больницу, врачи диагностировали у него многочисленные тяжелые травмы.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, признаков опьянения у женщины не было.

ДТП произошло накануне вечером. Полиция проводит проверку.