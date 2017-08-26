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В Омске автоледи сбила ребенка-велосипедиста
На 6-й Заозерной улице автоледи на «Ниссан-Примера» сбила мальчика 2008 года рождения, который ехал на велосипеде ей навстречу.
На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Мальчика доставили в больницу, врачи диагностировали у него многочисленные тяжелые травмы.
Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, признаков опьянения у женщины не было.
ДТП произошло накануне вечером. Полиция проводит проверку.
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