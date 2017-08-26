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Водителю чудом удалось избежать перспективы быть раздавленным автокраном на шасси КамАЗа. Видео аварии он разместил на своем канале на видеохостинге Youtube.

В Омской области военный КамАЗ чуть не раздавил легковушку с целой семьей

Водителю чудом удалось избежать перспективы быть раздавленным автокраном на шасси КамАЗа. Видео аварии водитель разместил на своем канале «Mixail55rus Михаил» на видеохостинге Youtube. В машине, кроме мужчины, находились его жена и дети.

Вчера по автодороге в Омской области шла колонна военных автомобилей. Водитель автокрана на шасси КамАЗа, следовавшего в колонне, потерял управление, машину начало заносить и кран в облаке пыли свалился в сторону ехавшего по встречной полосе легкового автомобиля.

Водитель «легковушки», благодаря отличной реакции и внимательности, а также самообладанию, смог избежать столкновения. Никто не пострадал.