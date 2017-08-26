Министр сельского хозяйства Омской области пообещал уничтожить всех диких свиней региона

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Уничтожение грозит не только поголовью домашних свиней в Омской области — власти хотят уничтожить и всех диких кабанов в регионе.

Министр сельского хозяйства Максим Чекусов озвучил жесткие меры, которые должны помочь остановить распространение африканской чумы свиней в регионе. Ранее чиновники планировали разрешить уничтожение кабанов только в тех 10 районах Омской области, где была зафиксирована АЧС. Но теперь появилось радикальное решение —убить всех кабанов на территории Омской области.

Всех кабанов на территории Омского региона необходимо ликвидировать, проводить мониторинг, учитывая опыт других регионов,

— заявил Максим Чекусов.

Стоит заметить, что среди диких свиней пока АЧС не выявили. По состоянию на 25 августа в регионе отстрелено 30 кабанов, пробы от 28 из которых взяты на обнаружение генетического материала вируса АЧС, результат отрицательный, пробы от 2 кабанов еще находятся на проверке в Омской областной ветлаборатории.

Напомним, ранее первый вице-губернатор Омской области Андрей Новоселов настаивал не только на тотальном сокращении свинопоголовья у жителей Омской области, но и по всей России.