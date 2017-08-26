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НовостиОбщество в Омске

Для омичей открылась библиотека под открытым небом

Для омичей открылась библиотека под открытым небом
Источник картинки
В сквере Дружбы народов Омска сегодня открылась библиотека под открытым небом.
26.08.2017 17:21
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В сквере Дружбы народов Омска сегодня открылась библиотека под открытым небом. Она работает для всех желающих — бесплатно взять книгу может любой человек: для этого не нужны ни паспорт, ни удостоверение, ни читательский билет.

В таком летнем читальном зале Областной библиотеки для детей и юношества можно не только взять книгу для чтения, но и полистать книги и журналы, послушать лекции и обзоры на разные темы, порисовать, поиграть в литературные игры, поучаствовать в викторинах и конкурсах.

Автор: Варвара Кошкина
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