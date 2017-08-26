Для омичей открылась библиотека под открытым небом

Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

В сквере Дружбы народов Омска сегодня открылась библиотека под открытым небом. Она работает для всех желающих — бесплатно взять книгу может любой человек: для этого не нужны ни паспорт, ни удостоверение, ни читательский билет.

В таком летнем читальном зале Областной библиотеки для детей и юношества можно не только взять книгу для чтения, но и полистать книги и журналы, послушать лекции и обзоры на разные темы, порисовать, поиграть в литературные игры, поучаствовать в викторинах и конкурсах.