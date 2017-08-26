Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
26
августа
сб
Ночь +19
Утро +22
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.60 59.20
EUR69.30 70.30
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.101 Safari/537.36

НовостиПроисшествия в Омске

В Омской области задержали велосипедиста с килограммом наркотиков

В Омской области задержали велосипедиста с килограммом наркотиков
Источник картинки
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
26.08.2017 16:06
Поделиться:

В полицию Седельниковского района сообщили о том, что 36-летний житель деревни Денисовка хранит наркотики. По данным областного УМВД, стражам порядка удалось задержать злоумышленника во время езды на велосипеде в райцентре.

При нем полицейские нашли сумку, набитую растением, похожим на мак. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Как показала экспертиза, мужчина вез с собой маковую солому массой более 1 килограмма. На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Автор: Анна Гапошина
Просмотров: 99
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: новости Омск, УМВД, мак, наркотики, велосипед

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Природный оазис в Омске. Для семьи и друзей. В городе как на природе!
Раздолье, экопарк
Мира проспект, 112а к1/1
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
*«Мр. Райт».
Банные номера с бассейнами и выходом на мангальную площадку у реки!
Жар-Птица, гостиничный комплекс
14-я линия, 2а
Акции! Уютные гостиничные номера, финские сауны, кафе
Оазис, банно-гостиничный комплекс
Госпитальная, 81а
*1–31.08.17. Подробности по т. (38-12) 38-05-60.
Бани на дровах. От 500 р./ч. Именинникам скидка 10%. 4-й ч в подарок
Бани на Енисейской
Енисейская 3-я, 30Б

Новости рубрики

Омичке грозит срок за продажу алкоголя подростку

Омичке грозит срок за продажу алкоголя подростку

460 просмотров, комментировать
Житель Щербакульского района угнал машину, чтобы покатать друзей

Житель Щербакульского района угнал машину, чтобы покатать друзей

232 просмотров, комментировать
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников

Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников

569 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
На картине 1937 года разглядели iPhone

На картине 1937 года разглядели iPhone

336 просмотров, комментировать
Суд отказал омскому архитектору в возвращении цирку прежнего облика

Суд отказал омскому архитектору в возвращении цирку прежнего облика

331 просмотров, комментировать
В Омске на Фрунзе автовладелец уже полчаса не может выехать с парковки

В Омске на Фрунзе автовладелец уже полчаса не может выехать с парковки

464 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2189 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5112 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Киреев Виктор
Киреев Виктор

// "Омский аэропорт" определил новый состав совета директоров

Все упоминания (2)

Гребенкин Сергей Викторович
Гребенкин Сергей Викторович

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

Сутягинский Михаил Александрович
Сутягинский Михаил Александрович

// Основатель омской компании «Титан» был участником «Прямой линии с Владимиром Путиным»

Все упоминания (78)

Сибирская агропромышленная неделя
Сибирская агропромышленная неделя

// На агропромышленной выставке Омский район наградили за вкус

Все упоминания (16)

Омская крепость
Омская крепость

// В Омске пройдет «Велоночь» в цветах российского триколора

Все упоминания (563)

Хаски
Хаски

// "Евразия Моторс" определит финалистов конкурса Auto Stars

Все упоминания (11)

Омск-Федоровка
Омск-Федоровка

// Депутаты назвали аэропорт Омск-Федоровка непривлекательным для инвесторов

Все упоминания (102)

ОША, ООО
ОША, ООО

// Бизнес-клиенты МТС в Омской области удвоили спрос на инновационные сервисы

Все упоминания (28)

ОмГТУ, Омский государственный технический университет
ОмГТУ, Омский государственный технический университет

// Омский политех занял 23 место в рейтинге вузов РФ по подготовке IT-специалистов

Все упоминания (288)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
На картине 1937 года разглядели iPhone

На картине 1937 года разглядели iPhone

336 просмотров, комментировать
Ученые назвали причину свечения Вселенной

Ученые назвали причину свечения Вселенной

147 просмотров, комментировать
В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов

В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов

345 просмотров, комментировать
Четырех туристов оштрафовали в Италии за вывоз песка

Четырех туристов оштрафовали в Италии за вывоз песка

390 просмотров, комментировать
В питерском музее отметят «День бороды»

В питерском музее отметят «День бороды»

215 просмотров, комментировать
В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер

В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер

316 просмотров, комментировать
Популярно
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

2612 просмотров, комментировать
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2281 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

2097 просмотров, комментировать 1
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик