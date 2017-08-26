Новости → Происшествия в Омске
В Омской области задержали велосипедиста с килограммом наркотиков
В полицию Седельниковского района сообщили о том, что 36-летний житель деревни Денисовка хранит наркотики. По данным областного УМВД, стражам порядка удалось задержать злоумышленника во время езды на велосипеде в райцентре.
При нем полицейские нашли сумку, набитую растением, похожим на мак. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.
Как показала экспертиза, мужчина вез с собой маковую солому массой более 1 килограмма. На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Свежие новости Омска
*«Мр. Райт».
Новости рубрики
Омичке грозит срок за продажу алкоголя подростку
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые назвали причину свечения Вселенной
В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов
Четырех туристов оштрафовали в Италии за вывоз песка
В питерском музее отметят «День бороды»
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»