В Омской области задержали велосипедиста с килограммом наркотиков

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В полицию Седельниковского района сообщили о том, что 36-летний житель деревни Денисовка хранит наркотики. По данным областного УМВД, стражам порядка удалось задержать злоумышленника во время езды на велосипеде в райцентре.

При нем полицейские нашли сумку, набитую растением, похожим на мак. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Как показала экспертиза, мужчина вез с собой маковую солому массой более 1 килограмма. На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.