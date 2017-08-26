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НовостиСпорт в Омске

Омский боец ММА Корешков одолел американского соперника Нжокуани

Омский боец ММА Корешков одолел американского соперника Нжокуани
Источник картинки
Судья присудил ему победу техническим нокаутом.
26.08.2017 15:55
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Сегодня, 26 августа, в Нью-Йорке прошел поединок между бойцом ММА из России Андреем Корешковым и американцем Чиди Нжокуани.

Российский боец с самого начала боя перехватил инициативу. Через пару минут схватки судья остановил поединок, присудив победу Корешкову, едва не отправившего соперника в нокаут.

Сейчас на счету российского спортсмена 2 десятка побед, из которых 10 – нокаутом.

Автор: Анна Гапошина
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