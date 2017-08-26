Омский боец ММА Корешков одолел американского соперника Нжокуани

Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.23 Mobile Safari/537.36

Сегодня, 26 августа, в Нью-Йорке прошел поединок между бойцом ММА из России Андреем Корешковым и американцем Чиди Нжокуани.

Российский боец с самого начала боя перехватил инициативу. Через пару минут схватки судья остановил поединок, присудив победу Корешкову, едва не отправившего соперника в нокаут.

Сейчас на счету российского спортсмена 2 десятка побед, из которых 10 – нокаутом.