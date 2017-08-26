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НовостиПроисшествия в Омске

Омич наворовал на рынке овощей и продавал их таксистам и прохожим

Омич наворовал на рынке овощей и продавал их таксистам и прохожим
Источник картинки
Злоумышленнику светит до 5 лет лишения свободы.
26.08.2017 15:26
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32-летний омич предстанет перед судом за кражу овощей и фруктов. Как сообщили в областной полиции, накануне в правоохранительные органы обратилась владелица киоска на Советском рынке. Она заявила о пропаже товара на 3 тысячи 300 рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Он был задержан правоохранителями возле рынка.

Как оказалось, часть похищенных овощей и фруктов мужчина продал таксистам и прохожим, а остальное хранил в своей квартире по улице Тюленина.

За совершение преступления омичу грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.

Автор: Анна Гапошина
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