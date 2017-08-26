Новости → Происшествия в Омске
Омич наворовал на рынке овощей и продавал их таксистам и прохожим
32-летний омич предстанет перед судом за кражу овощей и фруктов. Как сообщили в областной полиции, накануне в правоохранительные органы обратилась владелица киоска на Советском рынке. Она заявила о пропаже товара на 3 тысячи 300 рублей.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Он был задержан правоохранителями возле рынка.
Как оказалось, часть похищенных овощей и фруктов мужчина продал таксистам и прохожим, а остальное хранил в своей квартире по улице Тюленина.
За совершение преступления омичу грозит вплоть до 5 лет лишения свободы.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омичке грозит срок за продажу алкоголя подростку
Омичи жалуются на похитителей автомобильных дворников
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
Ученые назвали причину свечения Вселенной
В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов
Четырех туристов оштрафовали в Италии за вывоз песка
В питерском музее отметят «День бороды»
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»