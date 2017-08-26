Лобовое ДТП под Омском унесло жизни троих человек

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Лобовое ДТП в Омском районе унесло жизни троих человек. Информация об аварии поступила в полицию сегодня, 26 августа, около 10:45 часов.

Две иномарки столкнулись в районе 21-го километра трассы Омск-Муромцево. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 41-летний водитель «Митсубиси Паджеро» при движении в сторону города Омска допустил столкновение с внедорожником «Ниссан Исктреил», за рулем которого был мужчина 1959 года рождения.

В результате аварии на месте погибли оба водителя. Один из пассажиров «Ниссана» скончался, второй был госпитализирован.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.

Фото: ЧП Омск.