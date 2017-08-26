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НовостиВ мире

На картине 1937 года разглядели iPhone

На картине 1937 года разглядели iPhone
Источник картинки
Интересную находку сделал один из пользователей Facebook, рассматривая картину.
26.08.2017 01:53
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На старой картине известного итальянского живописца Умберто Романо, написанной в 1937 году, энтузиасты разглядели предмет, по очертаниям напоминающий ультрасовременный смартфон. Речь идет о произведении под названием «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд». Индеец, изображенный в правой части полотна держит в руках странный предмет. Любопытно, что держит индеец в руке ее именно так, как делают это люди, живущие в современном мире.

Такое положение и расстояние до предмета обычно существует при чтении текста или рассматривания какой-либо картинки на экране. Что именно изобразил автор – остается неизвестным. Есть предположение, что это карманный сборник необходимых заклинаний- молитв или зеркало.

Автор: Екатерина Анисенко
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