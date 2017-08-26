Новости → В мире
В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов
У мумии из Китая, найденной специалистами три года назад, были обнаружены печеночные паразиты, сообщает Journal of Parasitology. Мумия 375-летнего мужчины, умершего в 1642 году в возрасте, примерно 63 лет, имеет частично сохранившееся тело. Благодаря современным технологиям, при проведении компьютерной томографии, ученые обнаружили странное образование в районе печени. После извлечения органа, там были обнаружены паразитические плоские черви.
Исследования подтвердили, что в регионе, где была обнаружена мумия, жители часто питались сырым мясом раков и крабов, в котором и водится плоский червь. Раньше считалось, что сырое мясо ракообразных помогает вылечить корь.
Читайте также:
Ученые: на Весте есть кратеры искусственного происхождения
Сам астероид находится в поясе между Марсом и Юпитером.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Ученые впервые смогли вылечить бесплодие у мышей
Психологи назвали самый вредный фильм для влюбленных
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Все упоминания (6)
Новости компаний
В питерском музее отметят «День бороды»
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»