В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов

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У мумии из Китая, найденной специалистами три года назад, были обнаружены печеночные паразиты, сообщает Journal of Parasitology. Мумия 375-летнего мужчины, умершего в 1642 году в возрасте, примерно 63 лет, имеет частично сохранившееся тело. Благодаря современным технологиям, при проведении компьютерной томографии, ученые обнаружили странное образование в районе печени. После извлечения органа, там были обнаружены паразитические плоские черви.

Исследования подтвердили, что в регионе, где была обнаружена мумия, жители часто питались сырым мясом раков и крабов, в котором и водится плоский червь. Раньше считалось, что сырое мясо ракообразных помогает вылечить корь.