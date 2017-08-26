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НовостиВ мире

В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов

В печени 375-летней мумии из Китая нашли паразитов
Источник картинки
Эта находка является самым ранним фактом заражения печеночным паразитом.
25.08.2017 23:28
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У мумии из Китая, найденной специалистами три года назад, были обнаружены печеночные паразиты, сообщает Journal of Parasitology. Мумия 375-летнего мужчины, умершего в 1642 году в возрасте, примерно 63 лет, имеет частично сохранившееся тело. Благодаря современным технологиям, при проведении компьютерной томографии, ученые обнаружили странное образование в районе печени. После извлечения органа, там были обнаружены паразитические плоские черви.

Паразит в организме мумии

Исследования подтвердили, что в регионе, где была обнаружена мумия, жители часто питались сырым мясом раков и крабов, в котором и водится плоский червь. Раньше считалось, что сырое мясо ракообразных помогает вылечить корь.

Автор: Екатерина Анисенко
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