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Рейд «Ночной город» пройдет в Омске
Сотрудниками Омской Госавтоинспекции в ночь с 25 на 26 августа будет проводиться операция «Ночной город». Патрули будут дежурить вблизи развлекательных заведений и в местах, где омичи веселятся по ночам.
Мероприятие организовано для предупреждения автоаварий, выявления нетрезвых водителей и контроля за техническим состоянием транспортных средств. ГИБДД призывает всех водителей к полному отказу от вождения в нетрезвом виде, а горожан – проявлять участие к работе силовых структур и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Езда в пьяном виде чревата штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав сроком до 2 лет. Повторное нарушение влечет штраф до 300 тысяч и арест или исправительные работы.
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