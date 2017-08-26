Рейд «Ночной город» пройдет в Омске

Mozilla/5.0 (compatible; YaK/1.0; http://linkfluence.com/; bot@linkfluence.com)

Сотрудниками Омской Госавтоинспекции в ночь с 25 на 26 августа будет проводиться операция «Ночной город». Патрули будут дежурить вблизи развлекательных заведений и в местах, где омичи веселятся по ночам.

Мероприятие организовано для предупреждения автоаварий, выявления нетрезвых водителей и контроля за техническим состоянием транспортных средств. ГИБДД призывает всех водителей к полному отказу от вождения в нетрезвом виде, а горожан – проявлять участие к работе силовых структур и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Езда в пьяном виде чревата штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав сроком до 2 лет. Повторное нарушение влечет штраф до 300 тысяч и арест или исправительные работы.