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НовостиОбщество в Омске

Рейд «Ночной город» пройдет в Омске

Рейд «Ночной город» пройдет в Омске
Мероприятие призвано выявить факты вождения в нетрезвом виде в преддверии выходных. 
25.08.2017 23:19
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Сотрудниками Омской Госавтоинспекции в ночь с 25 на 26 августа будет проводиться операция «Ночной город». Патрули будут дежурить вблизи развлекательных заведений и в местах, где омичи веселятся по ночам.

Мероприятие организовано для предупреждения автоаварий, выявления нетрезвых водителей и контроля за техническим состоянием транспортных средств. ГИБДД призывает всех водителей к полному отказу от вождения в нетрезвом виде, а горожан – проявлять участие к работе силовых структур и не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Езда в пьяном виде чревата штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав сроком до 2 лет. Повторное нарушение влечет штраф до 300 тысяч и арест или исправительные работы.

Автор: Екатерина Анисенко
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