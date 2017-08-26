Четырех туристов оштрафовали в Италии за вывоз песка

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Четыре туриста оказались первыми, кто заплатил по тысяче евро каждый за попытку вывезти за рубеж с острова Сардиния песочка с пляжа в качестве сувенира. Закон о запрете вывоза песка вступил в силу в начале августа. Максимальный штраф за подобный проступок около трех тысяч евро с человека.

По данным администрации расположенного на острове международного аэропорта Кальяри Эльмас, за лето 2015 года у пассажиров было изъято более пяти тонн песка. Аналогичная проблема возникла и на острове Буделли. Такая популярность объясняется необычным розовым оттенком песка.