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Омские единороссы найдут виновника вредных выбросов
Омские активисты «Единой России» в ближайшее время организуют экологические патрули для обнаружения источников вредных выбросов в атмосферу и помощи в поисках нарушителей экологического законодательства. Об этом сообщил лидер омского филиала Юрий Тетянников в рамках программы «Кандидат» на 12 канале. Для этого были выделены средства на приобретение газоанализатора, который способен распознать 17 компонентов.
Уже со следующей недели начнутся замеры воздуха. Результаты и данные полученного расследования планируется опубликовывать в интернете. После мартовского экологического скандала в марте этого года в Омске, ситуация находится на особом контроле у главы региона Виктора Назарова и полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло.
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**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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Политолог
Так чья же тень стоит за «Омскгоргазом» и заставляет в страхе отводить глаза проверяющие органы, ломаться приборы, а губернатора – просить о помощи федеральный центр?
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Алексей Сокин
Вице-спикер Городского Совета
Можно эту трудовую летопись продолжать бесконечно и гордиться объектами, формирующими облик города, тем более в канун 300-летнего юбилея, начиная от деревянного зодчества, акцентируя внимание на рекордах строительства в советский период и заканчивая современными инфраструктурными проектами, но главное созидателей с их профессиональным праздником!
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