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НовостиПолитика в Омске

Омские единороссы найдут виновника вредных выбросов 

Омские единороссы найдут виновника вредных выбросов 
Специальное оборудование для поиска источника, угрожающего экологии, уже закуплено.
25.08.2017 22:40
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Омские активисты «Единой России» в ближайшее время организуют экологические патрули для обнаружения источников вредных выбросов в атмосферу и помощи в поисках нарушителей экологического законодательства. Об этом сообщил лидер омского филиала Юрий Тетянников в рамках программы «Кандидат» на 12 канале. Для этого были выделены средства на приобретение газоанализатора, который способен распознать 17 компонентов. 

Уже со следующей недели начнутся замеры воздуха. Результаты и данные полученного расследования планируется опубликовывать в интернете. После мартовского экологического скандала в марте этого года в Омске, ситуация находится на особом контроле у главы региона Виктора Назарова и полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

Автор: Екатерина Анисенко
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