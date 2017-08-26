Омские единороссы найдут виновника вредных выбросов 

Mozilla/5.0 (compatible; YaK/1.0; http://linkfluence.com/; bot@linkfluence.com)

Омские активисты «Единой России» в ближайшее время организуют экологические патрули для обнаружения источников вредных выбросов в атмосферу и помощи в поисках нарушителей экологического законодательства. Об этом сообщил лидер омского филиала Юрий Тетянников в рамках программы «Кандидат» на 12 канале. Для этого были выделены средства на приобретение газоанализатора, который способен распознать 17 компонентов.

Уже со следующей недели начнутся замеры воздуха. Результаты и данные полученного расследования планируется опубликовывать в интернете. После мартовского экологического скандала в марте этого года в Омске, ситуация находится на особом контроле у главы региона Виктора Назарова и полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло.