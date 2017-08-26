Аукцион на реконструкцию омской «Саламандры» провалился

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Для завершения реконструкции здания страхового товарищества «Саламандра» на улице Музейной под филиал Эрмитажа в Омске за 294, 6 млн рублей не нашлось подрядчиков. В технической документации есть требование к окончанию всех работ до конца 2018 года. Возможно подрядчик будет определен к началу октября.

й Заключенный в 2015 году контракт с фирмой «Стройинвесткомплект» из Санкт-Петербурга расторгли, освоив лишь 8, 7 млн рублей, а подрядчик был признан банкротом. Этот объект является одним из самых проблемных долгостроев Омска. Проводить ремонтно-восстановительные работы решено частями. Теперь сроки завершения работ и открытия музея переносятся на неопределенное время.