Новости → Бизнес в Омске
Аукцион на реконструкцию омской «Саламандры» провалился
Для завершения реконструкции здания страхового товарищества «Саламандра» на улице Музейной под филиал Эрмитажа в Омске за 294, 6 млн рублей не нашлось подрядчиков. В технической документации есть требование к окончанию всех работ до конца 2018 года. Возможно подрядчик будет определен к началу октября.
й Заключенный в 2015 году контракт с фирмой «Стройинвесткомплект» из Санкт-Петербурга расторгли, освоив лишь 8, 7 млн рублей, а подрядчик был признан банкротом. Этот объект является одним из самых проблемных долгостроев Омска. Проводить ремонтно-восстановительные работы решено частями. Теперь сроки завершения работ и открытия музея переносятся на неопределенное время.
Читайте также:
В Омске налоговики нашли уже 37 000 компаний-призраков
По результатам проверки «мертвые души» были удалены из реестра юридических лиц.Читать далее →
Свежие новости Омска
**Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на www.etagi.com.
***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
Новости рубрики
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Все упоминания (14)
Все упоминания (6)
Новости компаний
В питерском музее отметят «День бороды»
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»