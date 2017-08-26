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Суд отказал омскому архитектору в возвращении цирку прежнего облика
25 августа 2017 года Куйбышевский районный суд города Омска отказал архитектору Анатолию Лунину в иске против ТУ Росимущества в Омской области о признании авторских прав на проект Омского цирка и принуждению к приведению цирка в первоначальный вид.
Куйбышевский суд города Омска только что отказал архитектору Лунину в иске о признании авторских прав на проект Омского цирка и понуждении к приведению цирка в первоначальный облик.
— написала в Facebook директор Омского цирка Елена Агафонова.
О причинах отказа станет известно через 10 дней, когда будет дописана мотивировочная часть постановления.
Цирк был построен в 1973 году, в 2016 году к 300-летию Омска реконструкция здания цирка была завершена. Проект обошелся примерно в полмиллиарда рублей. Бывший заместитель главного архитектора Омска в 1979-2001 году, А.Лунин после завершения реконструкции заявил, что он является автором данного проекта и не согласен с переделкой здания Омского цирка.
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