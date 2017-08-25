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Омская епархия не смогла забрать Казачье кладбище
Омской епархии так и не удалось отсудить землю под бывшим Казачьим кладбищем, где сейчас разбит сквер и построен храм Всех сибирских святых. Православный приход этого храма и обращался в суд с требованием передать во владение РПУ не только землю под церковью, но и всю окружающую территорию сквера. Площадь требуемого надела — 18,7 тыс. кв. метров.
Депимущество Омской области отказало приходу в предоставлении им земельного участка по ул. Куйбышева, 75. Суды первой и апелляционной инстанций отказывали представителям РПЦ в требованиях, ссылаясь на то, что земля под храмом Всех сибирских святых площадью 778 кв.м. и так принадлежит церкви. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа Тюмени также отклонил жалобу омских представителей православной церкви.
Постановление суда истец может обжаловать в Судебной коллегии Верховного Суда РФ в течении двух месяцев.
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