Новости → Происшествия в Омске
На «Черлакском» задержали санкционное американское мясо
В ППУ «Черлакский» специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области во взаимодействии с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России и Омской таможни выявлен факт незаконного ввоза американского мяса птицы из Республики Казахстан.
Гражданин Казахстана пытался провезти на личном автомобиле 15 кг мяса птицы производства США, которое запрещено к ввозу и обороту на территории Российской Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
Мясо птицы было изъято, владелец «санкционного» груза привлечен к административной ответственности. До момента уничтожения мясо птицы размещено на изолированное хранение под контролем БУ «ОСББЖ» по Черлакскому району Омской области.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омич украл и продал нефтепродукты на 51 млн рублей
Выпавшим в Омске странным белым порошком занялась прокуратура
Блоги
|
Александр Тихонов
Поэт, прозаик
Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.
|БЦ "Радуга"
Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.
Новости компаний
В питерском музее отметят «День бороды»
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»