На «Черлакском» задержали санкционное американское мясо

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В ППУ «Черлакский» сотрудники Россельхознадзора, Пограничного Управления ФСБ России и Омской таможни выявили факт незаконного ввоза американского мяса птицы из Республики Казахстан.

В ППУ «Черлакский» специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области во взаимодействии с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России и Омской таможни выявлен факт незаконного ввоза американского мяса птицы из Республики Казахстан.

Гражданин Казахстана пытался провезти на личном автомобиле 15 кг мяса птицы производства США, которое запрещено к ввозу и обороту на территории Российской Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Мясо птицы было изъято, владелец «санкционного» груза привлечен к административной ответственности. До момента уничтожения мясо птицы размещено на изолированное хранение под контролем БУ «ОСББЖ» по Черлакскому району Омской области.