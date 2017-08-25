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Омский телевизионный «12 канал» запускает серию теледебатов в прямом эфире перед выборами в Горсовет Омска. Первая встреча началась буквально сейчас, 25 августа, в 19:00.

Сегодня проходят первые теледебаты перед выборами в омский Горсовет

Омский телевизионный «12 канал» запускает серию теледебатов в прямом эфире перед выборами в Горсовет Омска. Первая встреча началась буквально сейчас, 25 августа, в 19:00.

Сегодня встречаются представители пяти партий, которые будут бороться за региональные депутатские мандаты: Юрий Тетянников от «Единой России», Владимир Гуселетов от «Справедливой России», Андрей Алехин от КПРФ, Алексей Ложкин от ЛДПР и Владимир Казанин от «Коммунистов России».

Напомним, на 40 мандатов омского Горсовета претендуют 364 кандидата от пяти политических партий.