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Доходы омичей упали на 1100 руб за июль
Омскстат опубликовал данные исследования доходов населения Омска и Омской области за июль 2017 года. Как оказалось, рост доходов омичей в июне оказался временным.
За июль 2017 года средние денежные доходы жителей региона снизились на 1100 рублей — с 25 870 рублей до 24 776 рублей в месяц. Реальные располагаемые доходы снизились с 104,7% в июне до 95,1%.
Расчет доходов проводился из расчета суммируемых выплат пенсий, пособий, заработных плат. а также доходов от индивидуального предпринимательства. Расчет производится с учетом вычета налогов и инфляции.
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