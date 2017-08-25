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НовостиЭкономика в Омске

Доходы омичей упали на 1100 руб за июль

Доходы омичей упали на 1100 руб за июль
Источник картинки
Омскстат опубликовал данные исследования доходов населения Омска и Омской области за июль 2017 года. Как оказалось, рост доходов омичей в июне оказался временным.
25.08.2017 18:43
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Омскстат опубликовал данные исследования доходов населения Омска и Омской области за июль 2017 года. Как оказалось, рост доходов омичей в июне оказался временным.

За июль 2017 года средние денежные доходы жителей региона снизились на 1100 рублей — с 25 870 рублей до 24 776 рублей в месяц. Реальные располагаемые доходы снизились с 104,7% в июне до 95,1%.

Расчет доходов проводился из расчета суммируемых выплат пенсий, пособий, заработных плат. а также доходов от индивидуального предпринимательства. Расчет производится с учетом вычета налогов и инфляции.

Автор: Варвара Кошкина
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