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На границе с Омской областью задержали 40 тонн арбузов и 5,5 тонн яблок
Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило о нарушении фитосанитарного контроля на границе Омской области и Казахстана.
Вчера в ДАПП «Белосток» Одесского района Омской области было задержано 2 грузовых автомобиля с 40 тоннами арбузов, следовавших из Жамбылской области Казахстана в Омск. Фитосанитарный сертификат на бахчевые был оформлен с нарушениями, поэтому груз был возвращен на территорию Республики Казахстан.
А сегодня в ФКП «Исилькульский» был задержан автомобиль с партией яблок в количестве 5,5 тонн, также следовавших из Казахстана в Омск. У перевозивших фрукты вообще не было фитосанитарного сертификата, поэтому яблоки были отправлены обратно.
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