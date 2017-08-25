Завтра в Омске откроют городской центр тестирования ГТО

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Завтра, 26 августа, состоится открытие омского Городского центра по сдаче норм ГТО на базе спортивного комплекса «Юность». Ранее жители региональной столицы сдавали комплекс ГТО на базе СибГУФКа, спорткомплекса «Сибирский нефтяник» и центра олимпийской подготовки «Авангард».

Стадион «Юность» — это многофункциональный спортивный комплекс, имеющий развитую инфраструктуру с различными объектами и необходимым оборудованием для проведения тестирования. Помимо этого, на базе комплекса дополнительно обустроены секторы для тренировок и выполнения таких нормативов, как прыжкы в длину, отжимания и наклоны вперед.

Первыми новый центр опробуют сотрудники администрации города, однако сдавать нормы ГТО руководство администрации города не будет. Как объясняют в мэрии, для получения значка ГТО необходимо пройти процедуру регистрации на специальном сайте, а у сотрудников администрации на это просто нет времени.