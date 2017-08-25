Новости → Спорт в Омске
Завтра в Омске откроют городской центр тестирования ГТО
Завтра, 26 августа, состоится открытие омского Городского центра по сдаче норм ГТО на базе спортивного комплекса «Юность». Ранее жители региональной столицы сдавали комплекс ГТО на базе СибГУФКа, спорткомплекса «Сибирский нефтяник» и центра олимпийской подготовки «Авангард».
Стадион «Юность» — это многофункциональный спортивный комплекс, имеющий развитую инфраструктуру с различными объектами и необходимым оборудованием для проведения тестирования. Помимо этого, на базе комплекса дополнительно обустроены секторы для тренировок и выполнения таких нормативов, как прыжкы в длину, отжимания и наклоны вперед.
Первыми новый центр опробуют сотрудники администрации города, однако сдавать нормы ГТО руководство администрации города не будет. Как объясняют в мэрии, для получения значка ГТО необходимо пройти процедуру регистрации на специальном сайте, а у сотрудников администрации на это просто нет времени.
Читайте также:
Завтра в Омске стартует Первенство России по велоспорту на треке
Уже в третий раз регион примет Первенство России по велоспорту на треке.Читать далее →
Свежие новости Омска
В новости
Новости рубрики
Омский спортсмен сразится на Bellator 182
«Авангард» досрочно выиграл мемориал Блинова
Омский «Авангард» выиграл все 4 игры Мемориала Блинова
Блоги
|
Александр Слижевский
Международный мастер по шахматам
Завершилась Высшая лига чемпионата России. Турнир проходил в Калининграде с 21 июня по 1 июля) и собрал 57 участников, более половины из которых имели высшее шахматное звание.
|
Антон Руднев
журналист, спортивный обозреватель
За всё хорошее, что случилось с "Авангардом", благодарить нужно было именно Киселёва. В 90-е он и был омским хоккеем.
Новости компаний
В питерском музее отметят «День бороды»
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%
Москва примет международный форум «Город образования»
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»