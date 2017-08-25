В литературном музее Омска откроют выставку в честь Александра Токарева

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.92 Safari/535.2

В честь 85-летия омского прозаика, журналиста, члена Союза писателей России Александра Петровича Токарева 8 сентября в Омском государственном литературном музее им. Ф.М. Достоевского откроется экспозиция «Речная сага Александра Токарева».

Александр Петрович Токарев родился в Тевризском районе Омской области 1 сентября 1932 года. Окончил судоводительское отделение Омского речного училища и факультет журналистики Уральского университета. Долгие годы своей жизни отдал реке — был рулевым, штурманом, капитаном. А.П. Токарев — автор повестей «Шуга» (1985), «Излучина» (1988). Жизненный путь писателя можно проследить по его книге «Былицы» (2001). В ней собраны рассказы, которые можно отнести к автобиографической прозе, поскольку написаны от первого лица и повествуют о реальных людях и ситуациях.

В экспозиции выставки «Речная сага Александра Токарева» будут представлены подлинные экспонаты эпохи — рукописи, личные вещи писателя. А коллеги, друзья и родные писателя, отдавшего свою жизнь реке, расскажут о биографии и творчестве юбиляра.