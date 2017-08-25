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В питерском музее отметят «День бороды»
Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства реализует проект «Мода в Музее». 9 сентября Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова отметит «День бороды», где гостям мероприятия расскажут об искусстве носить бороды и подберут для всех желающих дизайн бороды.
В «День бороды» в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова будут обсуждать, как развивалась мода на бороды в артистической среде XIX века, кто был глашатаем этой моды. Для мужчин проведут мастер-класс по уходу за бородой и дизайну, а все желающие смогут сфотографироваться в интерьерах кабинета Римского-Корсакова.
Всего в рамках проекта «Мода в Музее» будет проведено 7 тематических встреч. Семь тематических встреч посвящены семейным традициям и этикету XIX века, любви к шляпам, искусству носить бороду или очки, одеваться по моде, заваривать кофе или пить зеленый чай.
«День бороды» — это уже третья встреча проекта. Также гостей музея еще ждут встречи 30 сентября (Музей со вкусом. Кофейные традиции и столовый этикет), 14 октября (Примеряя прошлое. Платья и мужской костюм), 8 ноября (Русская чайная церемония: желтый, черный и зеленый чай в XIX веке) и 18 ноября (Семейные традиции и этикет конца XIX века).
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