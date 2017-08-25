Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
25
августа
пт
Ночь +18
Утро +23
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD59.15 59.35
EUR69.70 70.00
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36

НовостиРоссия

В питерском музее отметят «День бороды»

В питерском музее отметят «День бороды»
Источник картинки
Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства реализует проект «Мода в Музее».
25.08.2017 17:24
Поделиться:

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства реализует проект «Мода в Музее». 9 сентября Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова отметит «День бороды», где гостям мероприятия расскажут об искусстве носить бороды и подберут для всех желающих дизайн бороды.

В «День бороды» в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова будут обсуждать, как развивалась мода на бороды в артистической среде XIX века, кто был глашатаем этой моды. Для мужчин проведут мастер-класс по уходу за бородой и дизайну, а все желающие смогут сфотографироваться в интерьерах кабинета Римского-Корсакова.

Всего в рамках проекта «Мода в Музее» будет проведено 7 тематических встреч. Семь тематических встреч посвящены семейным традициям и этикету XIX века, любви к шляпам, искусству носить бороду или очки, одеваться по моде, заваривать кофе или пить зеленый чай.

«День бороды» — это уже третья встреча проекта. Также гостей музея еще ждут встречи 30 сентября (Музей со вкусом. Кофейные традиции и столовый этикет), 14 октября (Примеряя прошлое. Платья и мужской костюм), 8 ноября (Русская чайная церемония: желтый, черный и зеленый чай в XIX веке) и 18 ноября (Семейные традиции и этикет конца XIX века).

Автор: Варвара Кошкина
Просмотров: 52
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: День бороды, музей, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства, Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова, Мода в музее

Читайте также:

Изображение

В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер

Активист, охранявший свечи и цветы на месте убийства Немцова, умер после нападения во время дежурства.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Новости рубрики

От России на «Оскар» может претендовать «Нелюбовь» Звягинцева

От России на «Оскар» может претендовать «Нелюбовь» Звягинцева

177 просмотров, комментировать
Впервые в СНГ блогер взял интервью у Далай-Ламы

Впервые в СНГ блогер взял интервью у Далай-Ламы

3436 просмотров, комментировать
Prodigy официально ответили на желание запретить Firestarter в России

Prodigy официально ответили на желание запретить Firestarter в России

286 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске на Фрунзе автовладелец уже полчаса не может выехать с парковки

В Омске на Фрунзе автовладелец уже полчаса не может выехать с парковки

269 просмотров, комментировать
Омичи гадают, зачем девушка прыгала на крыше отечественного авто

Омичи гадают, зачем девушка прыгала на крыше отечественного авто

404 просмотров, комментировать
В Омске на Гашека машина протаранила павильон с шаурмой

В Омске на Гашека машина протаранила павильон с шаурмой

222 просмотров, комментировать

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик
Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

2168 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

5081 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Неклюдов Сергей Александрович
Неклюдов Сергей Александрович

// Директора оштрафовали за задержку

Все упоминания (2)

Черепанов Алексей Андреевич
Черепанов Алексей Андреевич

// К концу недели в Омске будут помыты и покрашены 3 моста

Все упоминания (115)

Зелинский Ян Викторович
Зелинский Ян Викторович

// Омский депутат Олег Смолин вошел в тридцатку «золотой сотни» Госдумы

Все упоминания (130)

Утренняя зорька
Утренняя зорька

// Дайджест материалов

Все упоминания (6)

Сибирская агропромышленная неделя
Сибирская агропромышленная неделя

// На агропромышленной выставке Омский район наградили за вкус

Все упоминания (16)

ГорСвязь
ГорСвязь

// Провайдер подключил милиционеров к аварии

Все упоминания (1)

Омскгазводпроект, ОАО
Омскгазводпроект, ОАО

// "Омскгазводпроект" подтвердил банкротство

Все упоминания (9)

Вита, ОАО
Вита, ОАО

// В Омске появилась Доска Памяти

Все упоминания (22)

МарС
МарС

// Руководителя "МарСа" признали виновной в уклонении от погашения кредита

Все упоминания (7)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

Осталась одна неделя до 1 сентября, а рюкзак и обувь еще не куплены. Что делать?

// Степ Клуб
МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

МТС вводит универсальный кэшбэк при покупке смартфонов

// МТС
ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

ВТБ Лизинг подвел итоги деятельности на рынке автолизинга за пять лет

// Банк ВТБ (ПАО)

Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки

// Банк ВТБ (ПАО)

«Ростелеком» в Омске поддержал пабстомп The International 7 по Dota2

// Ростелеком

«Росводоканал Омск» принимает показания приборов учёта в течение всего месяца

// ОмскВодоканал, ОАО
«Россия» и «В мире»
В питерском музее отметят «День бороды»

В питерском музее отметят «День бороды»

29 просмотров, комментировать
В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер

В Москве умер избитый на месте убийства Немцова оппозиционер

204 просмотров, комментировать
Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей

Meizu Pro 7 будет стоить в России от 34 990 рублей

322 просмотров, комментировать
Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%

Аналитик: стоимость «борщевого набора» снизится на 30%

272 просмотров, комментировать
Москва примет международный форум «Город образования»

Москва примет международный форум «Город образования»

286 просмотров, комментировать
В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

В России пройдет первый Чемпионат по серфингу

252 просмотров, комментировать
Популярно
Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

Ученые NASA хотят охладить Йеллоустоунский вулкан

2210 просмотров, комментировать
В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

В Омске вырубают сквер возле проходной «ПО Полет»

2036 просмотров, комментировать 1
В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

В сентябре омичей ждут дожди, мокрый снег и прохлада

2028 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик